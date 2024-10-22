Референдум в Молдове завершился победой сторонников евроинтеграции В Молдове прошёл первый тур президентских выборов, а также референдум о закреплении в конституции курса на.. Дата загрузки: 2024-10-22

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В Молдове прошёл первый тур президентских выборов, а также референдум о закреплении в конституции курса на евроинтеграцию.

Во второй тур вышли проевропейский кандидат и действующий президент Майя Санду вместе с бывшим генпрокурором социалистом Александром Стояногло. Санду набрала более 42% голосов, а Стояногло – 26%.

При этом в референдуме разрыв оказался минимальным. За евроинтеграцию проголосовало более 50% избирателей, а против – более 49%.









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При завершении подсчёта примерно 90% голосов разрыв между сторонниками и противниками проевропейского курса составлял всего две десятых процента. Однако последние бюллетени поступили с заграничных участков. Там граждане Молдовы в основном поддерживают вступление в ЕС, поэтому разрыв увеличился до семи десятых процента.

При этом Санду объявила о враждебном влиянии на выборы извне. Она заявила, что преступные группировки хотели купить 300 тысяч голосов. Еврокомиссия обвинила во вмешательстве в выборы Россию.

В Москве же условия избирательной кампании в Молдове назвали «несвободными», а также поставили под сомнение резкий прирост голосов за Санду и ЕС в конце подсчёта.

Отметим, что основной соперник Санду, экс-президент Игорь Додон в 2022 году попал под следствие по обвинениям в коррупции. Александру Стоянгло также выдвинули аналогичные обвинения. В связи с этим в 2023 году его отстранили от должности генерального прокурора Молдовы. Указ подписала Майя Санду.