На Кубе частично восстановили электроснабжение

На Кубе частично восстановили подачу электроэнергии. Этому предшествовало отключение электричества почти по всему острову. Оно началось..

На Кубе частично восстановили подачу электроэнергии. Этому предшествовало отключение электричества почти по всему острову. Оно началось 17 октября и стало первым за год столь масштабным сбоем в системе электроснабжения.

Перед тем как ситуация начала улучшаться, разгневанные кубинцы устроили протесты. Они прошли по улицам Гаваны, скандируя: «Нам нужен свет».

Масштабное отключение электроэнергии принесло людям разные проблемы. Многим пришлось выбрасывать продукты из неработающих холодильников. При этом многие кубинцы и так живут бедно и не могут себе позволить питаться полноценно. Кроме того, без электричества начались перебои в системах водо- и газоснабжения. Это ещё больше осложнило условия жизни.

Сейчас почти во всей Гаване, где живёт более двух миллионов человек, снова есть электричество.

[жительница Гаваны]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Хорошо, что всё вернулось на круги своя, поскольку жизнь без электричества – настоящий кошмар. У многих испортилась еда, у некоторых не было газа, а у кого-то не было воды из-за того, что отключили электричество».

К работе возвращаются магазины, кафе и другие заведения.

[владелица кафе]:

«Из-за этой ситуации у нас возникли сложности, но мы шаг за шагом их преодолевали. Сейчас мы снова продаём холодные молочные коктейли, соки и другие напитки. Пока всё хорошо».

Между тем правительство Кубы предупредило, что отключения электричества продолжатся. Бюджет страны истощён, поэтому не хватает денег на покупку импортного топлива. К тому же электростанции, проработавшие уже много десятков лет, нуждаются в серьёзной реконструкции.

Короткая ссылка на эту страницу: