На Кубе частично восстановили электроснабжение

На Кубе частично восстановили подачу электроэнергии. Этому предшествовало отключение электричества почти по всему острову. Оно началось..
Дата загрузки: 2024-10-23
На Кубе частично восстановили подачу электроэнергии. Этому предшествовало отключение электричества почти по всему острову. Оно началось 17 октября и стало первым за год столь масштабным сбоем в системе электроснабжения.
Перед тем как ситуация начала улучшаться, разгневанные кубинцы устроили протесты. Они прошли по улицам Гаваны, скандируя: «Нам нужен свет».
Масштабное отключение электроэнергии принесло людям разные проблемы. Многим пришлось выбрасывать продукты из неработающих холодильников. При этом многие кубинцы и так живут бедно и не могут себе позволить питаться полноценно. Кроме того, без электричества начались перебои в системах водо- и газоснабжения. Это ещё больше осложнило условия жизни.
Сейчас почти во всей Гаване, где живёт более двух миллионов человек, снова есть электричество.
[жительница Гаваны]:
«Хорошо, что всё вернулось на круги своя, поскольку жизнь без электричества – настоящий кошмар. У многих испортилась еда, у некоторых не было газа, а у кого-то не было воды из-за того, что отключили электричество».
К работе возвращаются магазины, кафе и другие заведения.
[владелица кафе]:
«Из-за этой ситуации у нас возникли сложности, но мы шаг за шагом их преодолевали. Сейчас мы снова продаём холодные молочные коктейли, соки и другие напитки. Пока всё хорошо».
Между тем правительство Кубы предупредило, что отключения электричества продолжатся. Бюджет страны истощён, поэтому не хватает денег на покупку импортного топлива. К тому же электростанции, проработавшие уже много десятков лет, нуждаются в серьёзной реконструкции.
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