Израиль подтвердил смерть Хашима Сафи ад-Дина, нового лидера «Хезболлы»

Израиль подтвердил, что убил Хашима Сафи ад-Дина – главу исполнительного совета «Хезболлы». Предполагается, что он стал..

Израиль подтвердил, что убил Хашима Сафи ад-Дина – главу исполнительного совета «Хезболлы». Предполагается, что он стал преемником Хасана Насралы после его ликвидации.

Вместе с ад-Дином также был убит глава разведывательного крыла ливанской группировки Хусейн Али Хазима.

По данным израильских военных, боевиков ликвидировали три недели назад в результате авиаудара по подпольной штаб-квартире «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута. В то время там находилось более 25 боевиков, включая высших командиров.

Ранее в этом месяце Израиль уже заявлял о гибели Сафи ад-Дина. Однако точно его смерть смогли подтвердить только сейчас.

Стоит отметить, что недавно Израиль также ликвидировал нового лидера ХАМАС Яхью Синвара.

Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Израиле со своим 11-м визитом в регион.

Его задача – надавить на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы тот прекратил войну в Газе и разрядил напряжённость между Израилем и ливанским движением «Хезболла».

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Это его последняя поездка в регион перед президентскими выборами, которые могут кардинально изменить политику США.

Во время переговоров с Нетаньяху во вторник Блинкен изложил надежды США на то, что смерть Синвара – лидера ХАМАС – откроет новую возможность для мира.

Но офис Нетаньяху пока не упомянул о каком-либо возможном прекращении огня.

Со своей стороны, ХАМАС отказался освободить десятки заложников, захваченных 7 октября прошлого года, без обещания Израиля прекратить войну и вывести войска из сектора Газа.

За несколько часов до визита Блинкена в Тель-Авиве звучали сирены воздушной тревоги, сигнализирующие о ракетах из Ливана.

Позднее «Хезболла» взяла на себя ответственность за обстрел во вторник, а также за атаку беспилотника на дачу Нетаньяху в субботу, добавив, что, пока продолжаются боевые действия, никаких переговоров не будет.

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