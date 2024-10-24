Зал славы игрушек в США выбирает победителей 2024 года

В этот Зал славы в северной части штата Нью-Йорк каждый год поступает новая партия из трёх-четырёх..

В этот Зал славы в северной части штата Нью-Йорк каждый год поступает новая партия из трёх-четырёх игрушек. Их выбирают из сотен онлайн-заявок, которые может подать каждый желающий.

В финал в этом году вышло 12 игрушек. Их выбрали из 2400 заявок. Среди финалистов – игры Apples to Apples, Sequence, Phase 10 и Pokemon Battle Academy, а также воздушные шары и батут.

Также в гонке участвуют книги «Выбери своё приключение», грузовики Hess, автомобили с дистанционным управлением, лошадка-палка и два постоянных номинанта: семикратный финалист My Little Pony и фигурки Transformers.

Что делает игрушку достойной Зала славы?

Номинанты могут быть такими же долговечными, как стальные конструкторы, которые включили в экспозицию в 1998 году, и такими же мимолётными, как мыльные пузыри, добавленные в Зал славы в 2014-м.

Сначала сотрудники музея выбирают 12 финалистов. Затем группа экспертов определяет победителей.

Игрушки должны быть широко признаны и уважаемы на протяжении поколений, способствуя обучению или творчеству через игру.

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С момента открытия Зала славы в 1998 году для выставки выбрали 84 игрушки.

Этот зал входит в Национальный музей игр Strong, который занимает огромную площадь центра Рочестера в штате Нью-Йорк. Ежегодно его посещают более 600 000 человек.

В музее можно увидеть уникальные экспонаты. Например, оригинальную «Монополию» на ткани, которую в 1933 году вручную раскрасил изобретатель этой игры Чарльз Дарроу до того, как она вышла в массовое производство. Также тут можно найти пазл начала XVIII века.

[Сусмита Дас, посетительница]:

«Экраны действительно отнимают у них ценное время. Без экранов нам было намного лучше, потому что можно было наблюдать за тем, что происходит в нашей повседневной жизни. Это также помогло бы развивать воображение. Наши дети зависят только от Интернета. Даже когда просишь их что-то написать, то они просто ищут что-то и переписывают. Мы были более изобретательными, чем они».

Какие игрушки станут победителями в этом году, объявят в ноябре.

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