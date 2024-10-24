Слепой сёрфер из Германии надеется взять золото на чемпионате мира

Звуки и собственные ощущения – вот на что ориентируется слепой сёрфер Бен Нойман из Германии, когда..

Звуки и собственные ощущения – вот на что ориентируется слепой сёрфер Бен Нойман из Германии, когда встаёт на доску.

[Бен Нойман, сёрфер]:

«Важно понимать, что препятствия существуют только в голове. И тут начинает действовать мой девиз: «Никаких ограничений». Это также означает, что, встречая препятствия, а это в той или иной степени случается с каждым, важно сохранять воодушевление и мотивацию. Тогда можно найти решения и проявить творческий подход».

Спортсмен потерял зрение в 6 лет, а в 13 увлёкся сёрфингом. Ему помогает отец. Он заменяет Бену глаза, сообщая о направлении волны. Юноша слышит отца через наушники, встроенные в шлем. В остальном опирается на самого себя.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Бен Нойман, сёрфер]:

«Если сосредоточиться и научиться этому, то можно многое определить по шуму волн. Это означает, что звук меняется там, где вода пенится, где она наиболее бурная. Звук также меняется в зависимости от того, где сам находишься. И второе – это ощущения. Как я понимаю, что происходит с доской? Я часто опускаю руку в воду, чтобы почувствовать волну и понять, ускоряюсь я или замедляюсь».

Бен живёт в Гармиш-Партенкирхене. На тренировки ездит в Мюнхен – за 90 километров от дома. Они проходят в специальном бассейне.

[Бен Нойман, сёрфер]:

«В бассейне всё контролируемо и предсказуемо. Это удобно, особенно для слепого сёрфера, поскольку с помощью постоянных повторений можно хорошо поработать над отдельными техническими аспектами».

Юный спортсмен любит заниматься сёрфингом и в море. Там чувствует единение с природой.

[Бен Нойман, сёрфер]:

«Сёрфинг – это ещё и терапия для меня. Активность, возможность чего-то добиться, заняться спортом, проверить, чего я могу достичь, также придаёт мне уверенности в себе. И с этой уверенностью я могу идти по своему жизненному пути».

Сейчас Бену 19. Он уже завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по парасёрфингу. Теперь надеется взять золото на следующем турнире, который пройдёт в ноябре в Калифорнии. Спортсмен также мечтает о том, чтобы соревнования по сёрфингу включили в программу Паралимпийских игр 2028 года.

Короткая ссылка на эту страницу: