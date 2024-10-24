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144-летний музыкальный магазин Барселоны оказался перед угрозой закрытия

144-летний музыкальный магазин Барселоны оказался перед угрозой закрытия

Старинный музыкальный магазин Casa Beethoven находится на знаменитой набережной Лас-Рамблас в Барселоне. Он открылся ещё в..

Дата загрузки: 2024-10-24

144-летний музыкальный магазин Барселоны оказался перед угрозой закрытия

Старинный музыкальный магазин Casa Beethoven находится на знаменитой набережной Лас-Рамблас в Барселоне. Он открылся ещё в 1880 году. Сегодня это туристическая достопримечательность, где можно найти тысячи нот и архивных документов, некоторые из которых датируются ещё XIX веком.

Но это уникальное место оказалось под угрозой. Из-за роста цен на аренду многие магазины на улице закрылись. Casa Beethoven может постичь та же участь.

[Хауме Донкос, владелец магазина]:
«У нас здесь шестьдесят или семьдесят тысяч нотных записей всех жанров. У нас есть партитуры сарданы (традиционного каталонского танца), песни фламенко, произведения Шостаковича или Тейлор Свифт. Вы можете найти болеро или танго, и именно это разнообразие – от традиционного, классического до мейнстрима – позволяет нам выживать».

Владелец магазина говорит, что среди знаменитых посетителей были звёзды оперы Монсеррат Кабалье и Хосе Каррерас.

Впрочем, подобным магазинам выживать всё сложнее. Особенно с появлением цифровой музыки и онлайн-платформ потокового вещания.

Пока Casa Beethoven держится на плаву. Но его хозяин уже готовится ко дню, когда его двери придётся закрыть.

[Хауме Донкос, владелец магазина]:
«Такие магазины похожи на «Титаник», который медленно тонет. Тонет не так быстро, потому что мы открыты большую часть времени и находимся на Лас-Рамблас, где проходит много людей. Это позволяет нам выживать».

Большинство посетителей магазина сегодня – это туристы.

[Брюс Маклафлин, турист из США]:
«Это потрясающее место. Мне нравится история и старые рукописи. И увидеть их здесь – просто фантастика. Я впервые в Испании. И я просто поражён тем, что вижу».

[Нэнси Бонанси, туристка из Аргентины]:
«Несмотря на то, что я не разбираюсь в музыке, когда увидела этот магазин, то зашла, чтобы исследовать что-то увлекательное. Здесь можно найти культурное наследие».

За прошедшие годы многие старинные магазины на Лас-Рамблас были вынуждены закрыться из-за высоких цен на аренду. В некоторых случаях она может достигать 15 000 евро в месяц.

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