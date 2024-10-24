Совет национальной безопасности Израиля призвал израильских граждан немедленно покинуть туристические районы на юге Шри-Ланки в связи..

Израиль из-за угрозы теракта призвал своих граждан покинуть туристические районы на Шри-Ланке

Совет национальной безопасности Израиля призвал израильских граждан немедленно покинуть туристические районы на юге Шри-Ланки в связи с угрозой террористической атаки на израильтян. В зону риска входят курорт в районе залива Аругам и другие места отдыха на юге и западе острова.

Совет безопасности также рекомендовал израильтянам на остальной территории Шри-Ланки быть осторожными и не проводить массовых мероприятий в общественных местах.

Полиция Шри-Ланки подтвердила, что существует угроза нападений на туристов. На патрулирование курорта Аругам и других мест отдыха направили сотни правоохранителей.

[Приянтха Вирасурия, представитель полиции]:

«Мы предприняли шаги для обеспечения безопасности туристов. И они удовлетворены этими мерами». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Посольство США в Шри-Ланке также опубликовало предупреждение службы безопасности, о том, что получена достоверная информация о возможном нападении на популярные туристические места в районе залива Аругам. Такое же предупреждение выпустили посольство Канады и МИД Германии.

Посольство России в Шри-Ланке тоже рекомендовало российским туристам избегать мест скопления людей и сохранять бдительность.

По официальным данным, за первые восемь месяцев этого года Шри-Ланку посетили 1,5 миллиона туристов, включая 20 000 израильских граждан.

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