В Бангалоре здание рухнуло на рабочих

В городе Бангалор на юге Индии обрушилось семиэтажное строящееся здание. Это случилось во время муссонных дождей...

В городе Бангалор на юге Индии обрушилось семиэтажное строящееся здание. Это случилось во время муссонных дождей. Они стали самыми сильными за последние 30 лет.

Сообщается о гибели, по меньшей мере, пятерых рабочих. Ещё троих пытаются вытащить из-под завалов. Остальных спасли.

[Прашант Кумар Такур, начальник пожарной службы Бангалора]:

«В здании было 15-20 рабочих. Дом рухнул на них. Некоторые были внутри, а некоторые – в сарае рядом. Здание также обрушилось на сарай». [Вакил Пасван, рабочий]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Причину обрушения расследуют, но некоторые чиновники уверены, что дело снова в плохом качестве строительства.

[Д.К. Шивакумар, замгубернатора шт. Карнатака]:

«Это не из-за дождя. Как считают мои специалисты, это плохое строительство. Не было нормальной арматуры и фундамента. И было незаконно строить семь этажей на такой маленькой площади».

Обрушения зданий в Индии в сезон дождей происходят часто.

В стране плохие стандарты строительства, и отрасль почти не контролируется. Застройщики нередко экономят, используя некачественные материалы, и несанкционированно достраивают дополнительные этажи.

Город Бангалор в Индии называют «раем для пенсионеров», поскольку здесь умеренный климат. За последние десятилетия сюда переехало жить много людей, и город также стал крупным технологическим центром. Сейчас здесь живёт около 14 миллионов человек. При этом инфраструктура отстаёт от потребностей населения. В сезон дождей мегаполис затапливает, поскольку водостоки не справляются.

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