Теракт на Turkish Aerospace Industries: 5 погибших, 22 раненых

Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в Ираке и Сирии. В Министерстве обороны страны заявили, что..

Турция нанесла авиаудары по объектам курдов в Ираке и Сирии. В Министерстве обороны страны заявили, что было поражено более 30 целей Рабочей партии Курдистана. Операцию провели после нападения на офис аэрокосмической компании TUSAS в провинции Анкара. Турецкая сторона утверждает, что ответственность за атаку лежит на РПК, которая в стране запрещена.

[Джевдет Йылмаз, вице-президент Турции]:

«К сожалению, в этом отвратительном инциденте погибло пять человек и 22 получили ранения. Большинство раненых находятся в удовлетворительном состоянии. Мы только что навестили некоторых из них в этой больнице».

Сообщается, что 23 октября группа нападавших подъехала на такси ко входу в комплекс Turkish Aerospace Industries. В это время шла смена охраны. Один из нападавших превёл в действие бомбу. Другие проникли на территорию и устроили стрельбу.

В Министерстве внутренних дел Турции сообщили, что нейтрализовали двух террористов: мужчину и женщину. Других подробностей пока не сообщают.

[Али Ерликая, министр внутренних дел Турции]:

«Учитывая предыдущие подобные атаки, у нас есть твёрдое мнение, что это террористическая организация РПК. Но, как я уже сказал, это станет ясно, когда будут установлены личности нападавших».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Президент Турции Тайип Эрдоган, который находится в Казани на саммите БРИКС, осудил нападение. С подобными заявлениями также выступили НАТО, США и Евросоюз.

Turkish Aerospace Industries – крупнейший производитель аэрокосмической техники в Турции, принадлежащий Фонду вооружённых сил Турции и правительству. Компания выпускает учебные самолёты и боевые и гражданские вертолёты. Она также разрабатывает первый в стране отечественный истребитель KAAN. На предприятии работает более 10 000 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: