Эпидемия кишечной палочки из-за гамбургеров McDonalds вспыхнула в 10 штатах США

Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой в десяти штатах США после посещения ресторанов McDonald's...

Один человек умер и десятки заразились кишечной палочкой в десяти штатах США после посещения ресторанов McDonald’s. Предполагается, что все случаи связаны с гамбургерами Quarter Pounder. Больше всего заболевших в штате Колорадо – 26, а также в Небраске. В целом заражённых не менее 50. Десять человек госпитализировали.

Штамм кишечной палочки O157:H7 может вызывать серьёзное пищевое отравление. В 1993 году именно он привёл к смерти четырёх детей после того, как они съели гамбургеры с недожаренными котлетами в сети ресторанов Jack in the Box.

В связи с недавним инцидентом акции McDonald’s обрушились на 6%. Вспышка также может оказать давление на фьючерсы на крупный рогатый скот в США, угрожая спросу на говядину.

Какой конкретно продукт был заражён кишечной палочкой, пока неизвестно. Инспекторы из Центров по контролю и профилактике заболеваний проверяют нарезанный лук и свежие говяжьи котлеты.

Руководство McDonald’s объявило, что гамбургеры этого вида пока изъяли из продаж в пострадавших штатах.

Адвокат Билл Марлер представлял одного из пострадавших от гамбургеров Jack in the Box. Он отмечает, что могут появиться новые случаи заболевания. Добавляет, что причиной, скорее всего, стал лук, поскольку маловероятно, что во всех ресторанах недожаривали мясо.

[Билл Марлер, адвокат]:

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«Думаю, это ранняя стадия вспышки. Центр по контролю и профилактике заболеваний называет её быстро распространяющейся и опасной. И это не пустые слова. К сожалению, будет больше заражённых. Не думаю, что вспышка будет распространяться. Просто нужно время, чтобы выявить всех заболевших в нескольких штатах».

Симптомы кишечной палочки включают сильные боли в желудке, диарею и рвоту. Большинство людей начинают чувствовать себя плохо через три-четыре дня после употребления чего-либо, содержащего бактерии.

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