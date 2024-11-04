Трамп и Харрис завершили кампании в колеблющихся штатах

Демократ Камала Харрис провела заключительное выступление в штате Мичиган. Это один из семи так называемых колеблющихся..

Демократ Камала Харрис провела заключительное выступление в штате Мичиган. Это один из семи так называемых колеблющихся штатов, которые, как ожидается, определят исход президентской гонки в США.

[Камала Харрис, кандидат в президенты США]:

«Я бы просила людей, которые ещё не голосовали, не поддаваться на тактику Трампа, который, как я думаю, пытается внушить людям, что, если они проголосуют, их голос не будет иметь значения».

Между тем, кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп провёл последнее выступление в Джорджии. Это тоже колеблющийся штат.

[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:

«Всё, что я могу сказать: просто идите и голосуйте, и мы закроем это дело, а потом будем праздновать. Тогда будет время для вечеринки. Просто знайте: Камала всё испортила, а я исправлю это очень быстро».

Это караван сторонников Трампа во Флориде. Они готовятся к победе своего кандидата.

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[избиратель]:

«Ощущаю позитив, мы победим. Один голос, один выбор, и это – Трамп. Автомобиль говорит сам за себя».

А это Пенсильвания – тоже колеблющийся штат, где ожидается напряжённая борьба.

[избиратель]:

«Я не хочу этой экстремистской правой и левой политики. Я хочу, чтобы люди снова могли разговаривать друг с другом уважительно и снова ладили. И я думаю, что мы достигли поворотной точки, когда снова сможем это сделать».

Президента в США выберут 5 ноября.

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