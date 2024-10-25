Электричество из водорослей: учёные в Чили разрабатывают биофотоэлектрические панели

Эти зелёные водоросли не только снабжают атмосферу кислородом, но и в процессе фотосинтеза выделяют электроны. Учёные..

Эти зелёные водоросли не только снабжают атмосферу кислородом, но и в процессе фотосинтеза выделяют электроны. Учёные в Чили используют эту способность для производства электроэнергии. Новая технология известна как биофотоэлектричество.

[Федерико Таска, сотрудник Университета Сантьяго]:

«Мы разрабатываем биофотоэлектрические панели. Что это такое? Панели вырабатывают электрическую энергию с помощью водорослей, которые мы помещаем на электроды. Водоросли в процессе фотосинтеза запасают энергию света и высвобождают электроны. Мы собираем их в электрическую цепь».

Ранее в подобных экспериментах использовали одноклеточные организмы – микроводоросли. Чилийские учёные считают, что многоклеточные растения эффективнее.

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[Федерико Таска, сотрудник Университета Сантьяго]:

«Многоклеточные водоросли выносливее, с ними легче работать, их легче собирать. Поэтому создание и конструирование биофотоэлектрической панели упрощается».

Такие панели не способны вырабатывать много электричества, но могут быть полезны в ситуациях, когда другие альтернативы недоступны.

[Федерико Таска, сотрудник Университета Сантьяго]:

«Если нет другого способа (получить электричество), то такая система позволит питать электричеством лампочку или несколько светодиодов. Для этого она точно подходит».

Впрочем, учёные считают, что потенциал морских водорослей пока не раскрыт полностью. Возможно, в будущем получится создать более энергоэффективную установку.

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