Министр культуры Франции предлагает брать деньги за вход в собор Парижской Богоматери

Франции следует брать плату за посещение собора Парижской Богоматери. Об этом заявила министр культуры страны Рашида Дати. По её словам, взимая всего 5 евро с человека, можно получать доход в 75 миллионов евро в год. Эти деньги могли бы помочь стране сохранять знаменитые церкви и соборы в надлежащем состоянии.

Некоторые согласны с таким мнением, а некоторые его критикуют.

[Мария, туристка из Греции]:

«Это справедливо, поскольку пять евро не так уж много. И если вы приехали сюда как турист, то, наверное, можете себе это позволить. Можно заплатить, чтобы полюбоваться красотой. И я бы заплатила, чтобы отремонтировали больше церквей». [Эрик, турист из Мексики]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Нельзя брать плату за это. Это принцип. Это религиозное место, и у людей должно быть право посещать религиозные места бесплатно». [Сороя, туристка из Мексики]:

«Это должно быть бесплатно. Добропорядочный христианин должен вносить вклад. Не знаю, права ли я, но надо вносить вклад и жертвовать церкви немного денег. Но это должно идти от чистого сердца, а не из-за того, что кто-то берёт плату». [Жан-Мари, турист из Франции]:

«Да, раньше вход был бесплатным. Но из-за происшествия с пожаром понадобились деньги на ремонт. И они нужны не только здесь, в них нуждаются и другие церкви».

Во Франции церковь отделена от государства, но тем не менее оно несёт ответственность за содержание религиозных объектов в стране. Министр культуры также считает, что за посещение исторических памятников с туристов не из Евросоюза надо брать больше, чем с жителей стран блока.

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