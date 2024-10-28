Малайзия сносит дома морских цыган

Одинокие деревянные каркасы и куски пальмовых крыш торчат из изумрудных вод в малазийском морском парке у..

Одинокие деревянные каркасы и куски пальмовых крыш торчат из изумрудных вод в малазийском морском парке у острова Борнео. Это то, что осталось от домов сотен морских цыган.

Коренной народ баджо известен своей способностью нырять под воду на долгое время. Он веками жил в этом районе, в том числе в охраняемом заповеднике, известном своими голубыми водами и местами для дайвинга.

Однако в последние месяцы власти Малайзии ужесточили меры по борьбе с нелегальными жителями. Постройки баджо назвали незаконными, поскольку у большинства из этих людей нет гражданства.

Многие представители этого народа не знают своей фамилии или точного возраста. На островах они рыбачат и собирают древесину. Потом продают это на материке.

[Билкуин Джими Салих, представитель баджо]:

«Везти беременную женщину в больницу – дорогое удовольствие. И так я понял, почему я не родился в больнице. Моя семья была слишком бедна, чтобы себе это позволить. Когда человек без документов рожает в больнице, ему выставляют огромный счёт».

Полиция говорит, что выселяет тех представителей баджо, которые построили дома на охраняемых территориях. Местные власти обещают выделить людям другие места для размещения.

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Морские цыгане живут и в других районах Юго-Восточной Азии. Нередко ими интересуются исследователи или туристы за их уникальный образ жизни и способности. Однако в глазах властей они – опасные социальные элементы без доступа к здравоохранению или образованию.

[Билкуин Джими Салих, представитель баджо]:

«Я мечтаю о многом, но, кажется, это никогда не сбудется. Я хочу быть полицейским или солдатом. Но ничего из этого не сбудется, потому что у меня нет документов. У меня нет свидетельства о рождении или удостоверения личности».

По данным правительства, в этом районе выявили 28 000 представителей баджо. Только 20% – граждане Малайзии. Остальные либо без гражданства, либо мигранты из соседних Филиппин и Индонезии.

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