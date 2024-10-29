Красочная регата прошла в честь 72-го дня рождения короля Таиланда

Красочную регату провели в Бангкоке в честь дня рождения короля Махи Вачиралонгкорна. Ему исполнилось 72 года..

Красочную регату провели в Бангкоке в честь дня рождения короля Махи Вачиралонгкорна. Ему исполнилось 72 года ещё 28 июля, но торжественную церемонию приурочили к буддийскому празднику.

На реке Чаупхрая в три колонны и пять рядов выстроились 52 лодки, которыми управляют 2200 гребцов. Процессию возглавляет королевское судно под названием «Золотой лебедь». В церемонии вместе с королём участвует его супруга и королева Таиланда Сутхида.

Лодки проплыли по реке 1200 метров до буддийского храма «Ват Арун». Король доставил монахам одеяния для церемонии, посвящённой окончанию поста.

Вообще, такие торжественные регаты в Таиланде проводят редко. За 70 лет правления предыдущего короля Пхумипона Адульядета они проходили только 16 раз. Но 72-й день рождения, согласно астрологическому календарю, считается важной и благоприятной датой. Поэтому её и отметили так масштабно.

Маха Вачиралонгкорн взошёл на трон в октябре 2016 года после смерти своего отца. Коронация состоялась в мае 2019-го. За несколько дней до этого он женился на бывшей стюардессе Сутхиде Тиджай. Это уже его четвёртый брак.

Короткая ссылка на эту страницу: