Тысячи грузин протестуют у парламента страны, заявляя о фальсификациях на выборах

Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии, протестуя против результатов выборов в субботу. Они вышли после..
Дата загрузки: 2024-10-30
Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии, протестуя против результатов выборов в субботу. Они вышли после того, как президент страны и оппозиционные партии заявили о фальсификациях и призвали людей массово выходить на улицы.
Правительство и избирательная комиссия Грузии говорят, что голосование было свободным и справедливым, и что правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав почти 54% голосов.
Оппозиция не согласна. Кроме того, наблюдатели заявили о существенных нарушениях.
[Заза Микеладзе, протестующий]:
«Мы здесь, чтобы защитить наши права, наши европейские перспективы, равенство и демократию».
Правящая партия Грузии идёт по пути углубления связей с Россией. Оппозиция нацелена на евроинтеграцию.
Президент Саломе Зурабишвили, которая оспаривает результаты вместе с оппозиционными партиями, говорит, что доля голосов правящей партии была намного ниже официальных подсчётов. Она также обвиняет во вмешательстве Москву.
Россия это отрицает, заявляя, что дестабилизировать ситуацию в Грузии пытается Запад.
Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно приехал в Грузию в понедельник и поздравил правящую партию с победой.
Его страна председательствует в Европейском совете по ротационной системе. В соцсетях венгерский премьер написал, что «Грузия – это консервативное, христианское и проевропейское государство».
Европейский союз, США и НАТО призвали к полному расследованию предполагаемых нарушений на выборах.
А партия «Грузинская мечта» заявляет, что по-прежнему полностью поддерживает заявку страны на вступление в ЕС.
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