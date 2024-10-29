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Тысячи грузин протестуют у парламента страны, заявляя о фальсификациях на выборах

Тысячи грузин протестуют у парламента страны, заявляя о фальсификациях на выборах

Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии, протестуя против результатов выборов в субботу. Они вышли после..

Дата загрузки: 2024-10-30

Тысячи грузин протестуют у парламента страны, заявляя о фальсификациях на выборах

Тысячи человек собрались у здания парламента Грузии, протестуя против результатов выборов в субботу. Они вышли после того, как президент страны и оппозиционные партии заявили о фальсификациях и призвали людей массово выходить на улицы.

Правительство и избирательная комиссия Грузии говорят, что голосование было свободным и справедливым, и что правящая партия «Грузинская мечта» победила, набрав почти 54% голосов.

Оппозиция не согласна. Кроме того, наблюдатели заявили о существенных нарушениях.

[Заза Микеладзе, протестующий]:
«Мы здесь, чтобы защитить наши права, наши европейские перспективы, равенство и демократию».

Правящая партия Грузии идёт по пути углубления связей с Россией. Оппозиция нацелена на евроинтеграцию.

Президент Саломе Зурабишвили, которая оспаривает результаты вместе с оппозиционными партиями, говорит, что доля голосов правящей партии была намного ниже официальных подсчётов. Она также обвиняет во вмешательстве Москву.

Россия это отрицает, заявляя, что дестабилизировать ситуацию в Грузии пытается Запад.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неожиданно приехал в Грузию в понедельник и поздравил правящую партию с победой.

Его страна председательствует в Европейском совете по ротационной системе. В соцсетях венгерский премьер написал, что «Грузия – это консервативное, христианское и проевропейское государство».

Европейский союз, США и НАТО призвали к полному расследованию предполагаемых нарушений на выборах.

А партия «Грузинская мечта» заявляет, что по-прежнему полностью поддерживает заявку страны на вступление в ЕС.

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