Трамп обещает не оставить без работы Илона Маска в случае победы

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о роли Илона Маска в своей администрации в случае победы на..
Дата загрузки: 2024-10-30
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал о роли Илона Маска в своей администрации в случае победы на выборах. Он выступил перед избирателями в Атланте – столице колеблющегося штата Джорджия.
Трамп сказал, что Маск хочет улучшить жизнь американцев.
[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:
«Замечательно, что он просто любит свою страну. Поэтому он так сильно поддерживает меня. Илон Маск – потрясающий человек. И он поддержал меня. Вы знаете, где он сейчас находится. Он участвует в предвыборной кампании в Пенсильвании».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября, но миллионы американцев уже начали голосовать досрочно. Республиканец Трамп и демократка Харрис активно проводят предвыборные митинги, чтобы заручиться поддержкой сторонников. Однако значительного перевеса пока не добился ни один кандидат.
Джорджия – один из семи колеблющихся штатов, которые, как ожидается, сыграют решающую роль на выборах президента. Трамп обещает остановить поток нелегальных мигрантов, сократить инфляцию и защитить людей от потери работы.
[Дональд Трамп, кандидат в президенты США]:
«Мы также примем «Закон Трампа» о торговле. Если Китай или любая другая страна взимает с нас пошлину или налог в размере 100 или 200%, то мы будем взимать с них столько же».
Трамп также раскритиковал свою соперницу, обвинив её в некомпетентности и в том, что она впускает в страну убийц, наркоторговцев и террористов, маскирующихся под мигрантов.
Харрис и Трамп также расходятся во мнениях по поводу поддержки Украины и НАТО, торговых пошлин, прав на аборты, налогов и основных демократических принципов.
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