По Дунаю на сапбордах: хэллоуинский парад состоялся в Будапеште

Вероятность упасть в холодную воду не отпугнула этих любителей Хэллоуина. На реке Дунай прошёл парад на..

Вероятность упасть в холодную воду не отпугнула этих любителей Хэллоуина. На реке Дунай прошёл парад на сапбордах, где каждый участник попытался нарядиться максимально жутко и страшно.

Впрочем, сапсёрферы говорят, что не вкладывают в свои наряды мрачный смысл, а стараются насладиться отдыхом на природе и повеселиться.

[Бернадетт Ярто, участница заплыва]:

«Мне всегда нравилось наряжаться в костюмы, и я думаю, что Хэллоуин – это такой праздник, который можно интерпретировать в весёлом ключе. Мы не должны воспринимать всё слишком серьёзно. Отлично, если раз или два в год люди могут отойти от привычной рутины, расслабиться, надеть костюмы и немного оторваться от своих беговых дорожек».

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Температура воды – около 10 градусов по Цельсию. Участники начинают свой маршрут с мелких рукавов Дуная в пригороде Будапешта, петляя среди тростников и небольших островков.

[Чилла Орош, участница заплыва]:

«Это своего рода выброс адреналина, потому что сейчас будет не так, как летом, если упадёшь в воду. Но, надеюсь, никто не упадёт». [Чсаба Дьенеш, участник заплыва]:

«Если упадёшь в воду, то будет сложнее выбраться из неё в костюме, потому что он тоже промокнет. Но мы делаем это ради развлечения, ради праздника. Погода хорошая, и мы наслаждаемся жизнью и сёрфингом».

Хэллоуин в Венгрии нельзя назвать традиционным праздником. Однако он становится всё более популярным среди молодёжи не только здесь, но и по всей Европе. В основном устраивают тематические вечеринки и мероприятия с самыми разными костюмами.

В целом же Хэллоуин восходит к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают в канун Дня всех святых 31 октября.

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