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Сотни лондонцев сыграли в гигантский тетрис в центре столицы

Сотни лондонцев сыграли в гигантский тетрис в центре столицы

Сыграть в гигантский тетрис в эти дни можно в одном из развлекательных центров Лондона. Такой интерактивный..

Дата загрузки: 2024-10-30

Сотни лондонцев сыграли в гигантский тетрис в центре столицы

Сыграть в гигантский тетрис в эти дни можно в одном из развлекательных центров Лондона. Такой интерактивный дисплей появился в честь 40-летия знаменитой компьютерной игры.

[Александра Пэйн, сотрудница центра Outernet]:
«Мы используем приложение, которое можно скачать, отсканировав QR-код. На телефоне запустится игра, и можно перемещать фигуры в режиме реального времени прямо на экране. Вы можете играть как в одиночку, так и с друзьями и родственниками, и даже с незнакомцами».

Сыграть в тетрис пришли десятки взрослых и детей. В одном сеансе может участвовать до семи человек.

[участник игры]:
«Очень весело. Графика замечательная. Так что играть очень легко, а смотреть — просто захватывающе».

[участник игры]:
«Это здорово. Потребовалось некоторое время, чтобы вникнуть, но всем было очень весело. Нам понравилось, правда?»

[участница игры]:
«Это круто, но также немного удивительно, потому что я о тетрисе ни разу не слышала за все семь лет своей жизни».

[участник игры]:
«А я в её возрасте уже играл в тетрис».

Автор игры – российский программист Алексей Пажитнов. Он начал разрабатывать её в 1984 году. А через год тетрис выпустили для компьютеров «Электроника-60». Потом в него стали играть во всём мире. Теперь каждый год регулярно проводят международные соревнования по «Тетрису».

В 2007 году «Тетрис» вошёл в число десяти важнейших компьютерных игр, принятых на сохранение в Библиотеку Конгресса США.

40 лет игре исполнится в 2025 году.

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