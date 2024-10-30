Учёные: кошки запоминают слова быстрее, чем 14-месячные дети

Многие владельцы кошек, наверное, не сомневаются, что их питомцы хорошо понимают человеческую речь. А теперь это..

Многие владельцы кошек, наверное, не сомневаются, что их питомцы хорошо понимают человеческую речь. А теперь это подтвердили и с научной точки зрения. Японские исследователи выяснили, что кошки могут сопоставлять слова с образами и предметами.

В эксперименте участвовала 31 кошка. Животным на ноутбуке несколько раз показывали изображения, параллельно кошки слышали слова, которые их обозначают. Затем им показывали картинки, но некоторые слова им не соответствовали. И кошки это замечали. Причём они запоминали информацию быстрее, чем дети в возрасте 14 месяцев.

Любителей кошек результат исследований даже не удивил.

[Эллиот Павелин, владелец котокафе в Лондоне]:

«Я согласен, что кошки умнее младенцев. Они точно знают, чего хотят и когда этого хотят. Они умеют выпрашивать, и у них есть любимчики. Кошки умеют манипулировать нами и иногда делают это очень мило». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Учёные также говорят, что кошки запоминают и свои клички, и клички других домашних питомцев. Кроме того, они помнят, как зовут всех членов семьи их владельца.

[Люси Хойл, специалист по поведению кошек]:

«Тот, кто хорошо понимает кошек, знает, что они быстро учатся. Кошки умные. А это значит, что они могут приобретать как хорошие, так и плохие привычки. Такое происходит постоянно. Но приятно видеть, как некоторые исследования подтверждают, что кошки умеют учиться».

Кошек одомашнили почти 10 000 лет назад. Теперь учёные хотят понять, появилась ли у них способность запоминать слова в результате общения с людьми или это качество было заложено в них изначально.

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