Списанный «переворачивающийся» корабль ВМС США получит вторую жизнь

Этот уникальный корабль способен принимать, как горизонтальное, так и вертикальное положение. Судно под названием Flip построили..

Этот уникальный корабль способен принимать, как горизонтальное, так и вертикальное положение. Судно под названием Flip построили в США для научных исследований. На воду спустили в 60-х, а в прошлом году списали. Теперь корабль решили спасти.

[Джулио Мареска, капитан судна Flip]:

«Flip списали, его должны были утилизировать. Поэтому мы спасаем от смерти эту удивительную часть истории».

Длина судна – 108 метров. Когда оно принимает вертикальное положение, над водой остаётся носовая часть длиной 17 метров. На корабле есть специальные отсеки, куда закачивается примерно 600 тонн воды. За счёт этого судно встаёт вертикально. На весь процесс уходит полчаса. Для вытеснения воды из отсеков используют сжатый воздух.

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[Роберт Макфарлейн, военный морской архитектор]:

«Вертикальное положение – основное во время работы. В таком положении судно очень стабильное и комфортное. Оно вообще не реагирует на условия в море. Поэтому в самых бурных морях Flip не поддаётся воздействию волн и остаётся стабильной платформой для научных операций и сбора данных». [Джулио Мареска, капитан судна Flip]:

«Это единственное судно, которое можно потопить и заставить снова плавать. И только это судно на всей планете может функционировать в двух плоскостях – горизонтальной и вертикальной. Так что Flip совершенно уникальный».

Спасти корабль взялась британская компания DEEP, которая занимается исследованиями океана.

[Кристен Тертул, директор компании DEEP]:

«Наша цель – переоборудовать Flip, используя технологические достижения. Также мы хотим, чтобы он стал доступным для более широкого рынка».

Судно уже доставили во Францию. На его переоборудование потребуется полтора года.

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