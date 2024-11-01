Бывший президент Дональд Трамп затронул тему миграции во время митинга в Неваде, всего за несколько дней..

Миграция и Obamacare: Трамп и Харрис продолжают митинги в колеблющихся штатах

Бывший президент Дональд Трамп затронул тему миграции во время митинга в Неваде, всего за несколько дней до так называемого Супервторника.

Трамп сказал своим сторонникам, что США стали «оккупированной страной» и что 5-е ноября будет «днём освобождения».

[Дональд Трамп, кандидат в президенты от республиканцев]:

«Через нашу открытую границу Камала Харрис также активно помогает проходить самым опасным торговцам людьми, контрабандистам детей, наркоторговцам и самым жестоким преступным бандам на планете».

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Кандидат от Республиканской партии сослался на историю Николаса Кветса – молодого ветерана Корпуса морской пехоты США. Недавно его убили в Мексике, предположительно, члены наркокартеля. Его родственники присутствовала на мероприятии, и Трамп пригласил их на сцену.

Этот митинг прошёл в одном из семи колеблющихся штатов, в число которых также входят Аризона, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган.

Сейчас оба кандидата отправились с предвыборными кампаниями на юго-запад США, чтобы привлечь на свою сторону испаноязычных избирателей.

Тем временем, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис предупредила сторонников на митинге в Финиксе, штат Аризона, что республиканец Дональд Трамп и его союзники, в случае победы, сократят Obamacare и другие программы здравоохранения.

[Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов]:

«У него есть влиятельный друг в Конгрессе, спикер Палаты представителей, который недавно сказал, что если Трамп победит, то, цитирую, «никакого Obamacare»».

В ответ Трамп на своей платформе Truth Social написал, что он никогда не хотел избавляться от программы.

Как показывают опросы, сейчас Харрис и Трамп идут плечом к плечу. Предполагается, что исход президентских выборов в США, вероятно, будет решён в семи спорных штатах.

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