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Израильская компания хочет продавать в Таиланде мясо из пробирки

Израильская компания хочет продавать в Таиланде мясо из пробирки

На этой кухне в Бангкоке жарятся два кусочка того, что похоже на говядину, а в воздухе..

Дата загрузки: 2024-11-01

Израильская компания хочет продавать в Таиланде мясо из пробирки

На этой кухне в Бангкоке жарятся два кусочка того, что похоже на говядину, а в воздухе витает аромат мяса. Это, и правда, мясо, но не обычное, а выращенное в лаборатории. Такую продукцию делает израильская компания Aleph Farm.

Сейчас её дегустируют владельцы тайских кафе и ресторанов. Они потенциальные клиенты израильской компании.

[Тхомтанут Хатайодом, владелец сети ресторанов]:
«Первый съеденный кусочек показался мне похожим на говяжий язык. Так что это немного меня взволновало, поскольку я не ждал ничего особенного».

Для выращивания лабораторного мяса берутся клетки здорового животного, после чего их размножают.

[Амир Илан, шеф-повар компании Aleph Farms]:
«Самое лучшее в этом мясе – это то, что ему можно придать качества, которых нет в обычной говядине. Это касается, например, удержания влаги при длительной готовке. В выращенном мясе волокна располагаются горизонтально, а не вертикально, поэтому жидкости теряется меньше, и можно готовить на горячем гриле или во фритюре, или другим способом, и оно всё равно получится очень сочным».

Компания планирует выйти на рынок Таиланда, но для этого надо получить разрешение.

[Дидье Тубиа, директор компании Aleph Farms]:
«Мы рассматриваем Таиланд как краеугольный камень нашей азиатской стратегии. Таиланд считается кухней мира и имеет очень давние традиции в производстве продуктов питания».

Между тем ВОЗ отмечает, что мясо из пробирки может нести риски для здоровья людей. А исследователи, работающие над созданием такой продукции, говорят, что обычное мясо тоже бывает небезопасным.

Впрочем, такому мясу пока трудно конкурировать с традиционным из-за своей высокой стоимости. В израильской компании говорят, что цену со временем можно будет снизить. Но готовы ли гости тайских кафе и ресторанов заказывать блюда из лабораторного мяса, пока неизвестно.

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