Биогербицид помогает побороть ведьмину траву на фермах в Кении

Ведьмина трава – настоящая беда для кенийских фермеров. Если только она проросла, её не победить даже..

Ведьмина трава – настоящая беда для кенийских фермеров. Если только она проросла, её не победить даже с помощью гербицидов. Но Кэтрин Ванджала нашла спасение.

Раньше женщина с трудом выращивала немного кукурузы, и этого не хватало, чтобы прокормить троих детей.

[Кэтрин Ванджала, фермер]:

«Раньше я удобряла кукурузное поле три раза за сезон. Но кукуруза вырастала до высоты колена и погибала из-за ведьминой травы. Поэтому урожай был плохим».

В прошлом году в продажу в Кении поступил биогербицид, сделанный на основе грибка. Он эффективно уничтожает ведьмину траву. Кэтрин стала обрабатывать этим средством свою землю, и урожай увеличился почти в семь раз.

Научное название ведьминой травы – стрига. В переводе с латинского означает «старая ведьма». Стрига – главный враг сельского хозяйства в Африке. Эти растения паразитируют на корнях злаковых, не давая им нормально развиваться. Каждый год ведьмина трава приносит африканским странам ущерб в размере от 7 до 14 миллиардов долларов.

Фермеры используют гербициды, но это вредно для почвы и для самих культурных растений. Новое натуральное средство может помочь повысить урожайность. Но фермерам в Африке предстоит обработать им почти полтора миллиона гектаров земли.

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Ну а Кэтрин уже оценила эффективность биогербицида, и её дети больше не голодают.

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