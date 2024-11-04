В аэропорту Франкфурта строят дорогу из асфальта со скорлупой кешью

В аэропорту Франкфурта в Германии строят экспериментальную дорогу. У неё необычное покрытие – с добавлением скорлупы..

В аэропорту Франкфурта в Германии строят экспериментальную дорогу. У неё необычное покрытие – с добавлением скорлупы кешью. Традиционно асфальтобетон делают из смеси битума и щебня, либо песка. А в состав этого покрытия входит так называемый биобитум.

[Франк Альбрехт, директор компании B2Square]:

«С химической точки зрения битум состоит из двух компонентов. Это асфальтены и мальты. Это порошок и жидкость, и обычно они уже объединены в битуме. А мы поставляем два компонента по отдельности. Так можно делать биобитум с нужными свойствами прямо на заводе».

По словам разработчиков, биобитум состоит из природной углеводородной смолы и органического экстракта из скорлупы кешью.

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[Аксель Конрад, руководитель проекта]:

«Для нас на этом этапе очень важны два аспекта. Во-первых, мы ожидаем, что у органического битума будет более высокое качество, поскольку он не зависит от состава сырой нефти. И второе – это, конечно, сокращение выбросов углерода».

Разработчики утверждают, что асфальтобетон с добавлением биобитума в десять раз долговечнее традиционного покрытия. А скорлупа кешью, запрессованная в асфальт, не будет разлагаться. Это значит, что накопившийся в ней углекислый газ не попадёт в атмосферу.

Длина экспериментальной дороги – 200 метров. При этом одну полосу сделают из обычного асфальтобетона, а вторую – из органического. Специалисты будут каждые полгода в течение двух лет делать замеры. Если биоасфальт покажет лучшие качества, чем обычный, то его продолжат использовать при строительстве в аэропорту.

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