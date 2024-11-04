Сотни жителей пригорода Валенсии, особенно сильно пострадавшего от смертоносных наводнений на прошлой неделе, устроили акцию протеста..

Наводнение в Испании: в короля летит грязь, а толпа скандирует «убийца»

Сотни жителей пригорода Валенсии, особенно сильно пострадавшего от смертоносных наводнений на прошлой неделе, устроили акцию протеста во время визита испанского короля Фелипе. Некоторые бросали в монарха комья грязи и скандировали «убийца».

Причиной недовольства стало то, что, как говорят местные жители, оповещение о бедствии от властей поступило слишком поздно. Затем с опозданием прибыли спасательные службы.

Несмотря на беспорядки, король настоял на том, чтобы остаться и поговорить с людьми.

А это ещё одна акция протеста в Валенсии. Жители многоквартирных домов вышли на балконы и стучат по кастрюлям и сковородкам.

Эти наводнения стали сильнейшими в современной истории Испании. Число погибших возросло до 217 человек. Почти все жертвы – в регионе Валенсия.

Десятки людей по-прежнему числятся пропавшими без вести, а около 3000 домохозяйств остались без электричества.

Центральное правительство заявило, что оповещение населения – обязанность региональных властей. Однако власти Валенсии говорят, что действовали наилучшим образом, исходя из имеющейся у них информации.

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Сейчас в Испании продолжается масштабнейшая операция по ликвидации последствий стихийного бедствия. На места дополнительно направили тысячи военнослужащих и полицейских.

Для Европы эта трагедия стала самой крупной за десятки лет катастрофой, связанной с наводнением в одной стране. В предыдущий раз подобное было в 1967 году в Португалии. Тогда погибло не менее 500 человек.

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