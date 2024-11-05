Сербская семья производит тысячи карандашей из старых газет

Эти старые газеты вот-вот получат новую жизнь. Драган и Славица Марковичи из Сербии решили сменить карьеру..

Эти старые газеты вот-вот получат новую жизнь. Драган и Славица Марковичи из Сербии решили сменить карьеру и стали создавать экологически чистые карандаши.

[Драган Маркович, основатель компании]:

«Мы поняли, что в Сербии никто не производит графитовые и цветные карандаши. Изучая, как их делают, мы обнаружили, что на Дальнем Востоке их делают из старых газет. И мы сразу поняли, что хотим этим заниматься, хотим производить такие графитовые и цветные карандаши».

Компания изготавливает свои экокарандаши из графита, непроданных и старых газет, а также съедобного кукурузного крахмального клея.

Графит – единственное сырьё, которое компания New Pen закупает за рубежом.

[Славица Маркович, основательница компании]:

«В нашем производственном процессе преобладает ручной труд. Мы начинаем с того, что нарезаем газеты на полоски одинакового размера, затем разворачиваем их и вручную помещаем в них графитовый стержень».

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Местный инженер помог компании с созданием трёх простых станков, которые частично автоматизируют производственный процесс.

[Боян Вуйкович, рабочий]:

«Карандаши прокатываются этой машиной, состоящей из конвейерной ленты и прокатных пластин. Бумажную ленту наматывают на графитовый стержень. Готовые карандаши выходят на другом конце, где мы удаляем излишки клея».

Примерно сутки нужны, чтобы карандаши подсохли. Затем их отправляют в две другие машины, где нарезают и затачивают.

Упаковывают карандаши вручную.

[Славица Маркович, основательница компании]:

«Мы проверяем каждый графитовый и цветной карандаш, чтобы убедиться, что они одинаковой длины и хорошо заточены».

Сегодня New Pen продает всего около 5 процентов своих карандашей в Сербии. Остальные 95 процентов оптом поставляют в Германию, Австрию, Бельгию, Грецию, Люксембург, Нидерланды и другие страны.

В компании работает восемь человек. При этом планируется расширение, поскольку в прошлом году фирма получила финансовую и техническую поддержку от проекта ЕС по продвижению зелёной промышленности.

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