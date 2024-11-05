Сербская семья производит тысячи карандашей из старых газет

Эти старые газеты вот-вот получат новую жизнь. Драган и Славица Марковичи из Сербии решили сменить карьеру..
Дата загрузки: 2024-11-05
Эти старые газеты вот-вот получат новую жизнь. Драган и Славица Марковичи из Сербии решили сменить карьеру и стали создавать экологически чистые карандаши.
[Драган Маркович, основатель компании]:
«Мы поняли, что в Сербии никто не производит графитовые и цветные карандаши. Изучая, как их делают, мы обнаружили, что на Дальнем Востоке их делают из старых газет. И мы сразу поняли, что хотим этим заниматься, хотим производить такие графитовые и цветные карандаши».
Компания изготавливает свои экокарандаши из графита, непроданных и старых газет, а также съедобного кукурузного крахмального клея.
Графит – единственное сырьё, которое компания New Pen закупает за рубежом.
[Славица Маркович, основательница компании]:
«В нашем производственном процессе преобладает ручной труд. Мы начинаем с того, что нарезаем газеты на полоски одинакового размера, затем разворачиваем их и вручную помещаем в них графитовый стержень».
Местный инженер помог компании с созданием трёх простых станков, которые частично автоматизируют производственный процесс.
[Боян Вуйкович, рабочий]:
«Карандаши прокатываются этой машиной, состоящей из конвейерной ленты и прокатных пластин. Бумажную ленту наматывают на графитовый стержень. Готовые карандаши выходят на другом конце, где мы удаляем излишки клея».
Примерно сутки нужны, чтобы карандаши подсохли. Затем их отправляют в две другие машины, где нарезают и затачивают.
Упаковывают карандаши вручную.
[Славица Маркович, основательница компании]:
«Мы проверяем каждый графитовый и цветной карандаш, чтобы убедиться, что они одинаковой длины и хорошо заточены».
Сегодня New Pen продает всего около 5 процентов своих карандашей в Сербии. Остальные 95 процентов оптом поставляют в Германию, Австрию, Бельгию, Грецию, Люксембург, Нидерланды и другие страны.
В компании работает восемь человек. При этом планируется расширение, поскольку в прошлом году фирма получила финансовую и техническую поддержку от проекта ЕС по продвижению зелёной промышленности.
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