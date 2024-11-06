Египтянин открыл завод по производству телескопов – единственный на Ближнем Востоке

Для египетского оптика Мохтара Эльфаттаха линзы и телескопы – дело всей жизни. Он несколько десятилетий учился..

Для египетского оптика Мохтара Эльфаттаха линзы и телескопы – дело всей жизни. Он несколько десятилетий учился и работал за границей, в том числе в Германии, Италии и Швеции. Накопив знания и опыт, вернулся в Танту в Египет. Здесь в 1995 году основал собственную компанию.

[Мохтар Мохамед Абд Эльфаттах, глава компании oyager Optics Technology]:

«Вернувшись в Египет, я обнаружил, что этой отрасли здесь вообще не существует. Поэтому я открыл завод по производству корпусов телескопов».

Со временем предприятие развилось, и специалисты наладили полное производство телескопов и медицинских оптических приборов.

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[Мохтар Мохамед Абд Эльфаттах, глава компании oyager Optics Technology]:

«Вместо того чтобы импортировать линзы по цене 100–200 долларов, мы стали делать их здесь. Кроме того, мы выпускаем окулярные линзы для оптических приборов, таких как медицинские микроскопы, телескопы и приборы для исследования глазного дна».

Египтянин также открыл учебный центр. Там готовят специалистов, которые потом работают на заводе.

[Гехад Адель, сотрудница завода]:

«Я научилась делать линзы для астрономических телескопов. Я получила очень хорошее образование и подготовку и теперь могу производить готовый объектив. Я также обучаю студентов делать линзы высокого качества». [Ибрагим аль Сайед, сотрудник завода]:

«Я географ по образованию, и у меня не было опыта в оптике. Однако я всегда любил астрономические приборы и, узнав о заводе, где их выпускают, прошёл там обучение. Теперь я освоил весь процесс изготовления телескопов».

Владелец компании Мохтар Эльфаттах гордится тем, что на его телескопах и других оптических приборах стоит надпись «Сделано в Египте». Он говорит, что такой завод единственный не только в стране, но и на всём Ближнем Востоке.

Египтянин также открыл небольшой музей. Здесь выставлены сотни фотоаппаратов, телескопов и микроскопов, в том числе старинных. Мужчина собирал эту коллекцию на протяжении многих лет.

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