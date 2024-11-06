В Индонезии жителей увозят подальше от смертоносного вулкана

Толстый слой пепла покрыл индонезийские деревни после смертоносного извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Сейчас из этого района..

Толстый слой пепла покрыл индонезийские деревни после смертоносного извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки.

Сейчас из этого района пытаются эвакуировать не менее 16 000 жителей. Об этом сообщили власти.

Вулкан расположен на острове Флорес в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Извержение с выбросом лавы происходило 2 и 3 ноября и может произойти снова. Столб пепла достиг двух километров в высоту.

Подтверждена гибель девяти человек. Спасательные команды прочёсывают обугленные дома в поисках жертв.

[местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Ещё более 60 человек получили телесные повреждения.

Извержение уничтожило более 2000 жилых домов, а также 25 школьных зданий.

[местный житель]:

«Сначала это выглядело как молния, я не спал. Моя дочь проснулась и попросила молока, и как только она закончила пить, я вывел их из дома, чтобы эвакуироваться».

Чиновники говорят, что процесс эвакуации затрудняет то, что некоторые дороги покрыты толстым слоем вулканического пепла. На помощь людям направили военных. Жителей перевозят на расстояние не менее 20 километров от кратера и размещают в зданиях школ и других местах временного проживания.

Индонезия расположена по обе стороны так называемого «Тихоокеанского огненного кольца» – области высокой сейсмической активности, где сходятся несколько тектонических плит.

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