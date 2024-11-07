Изменение климата заставляет бабочек Греции голодать

В зоопарке в пригороде Афин разноцветные бабочки пьют сладкий сок из долек апельсина. Здесь им не..

В зоопарке в пригороде Афин разноцветные бабочки пьют сладкий сок из долек апельсина. Здесь им не грозят природные катаклизмы и изменение климата. Но их собратьям в остальной части Греции повезло меньше.

Сегодня в стране обитает самая большая популяция бабочек в Европе. Их здесь более 230 видов. Многие – эндемики. Но более высокие температуры, связанные с изменением климата, усложняют им жизнь.

Пищи становится меньше, а периоды цветения короче. Эксперты предупреждают, что популяция греческих бабочек скоро начнёт сокращаться.

[Антонис Балас, куратор млекопитающих в зоопарке]:

«Мы заметили, что бабочки теперь перемещаются в более северные страны из тех, где температура повышается. Они покидают страны, где обычно обитали, потому что сейчас там опустынивание, чрезвычайно высокие температуры, и эти условия не позволяют им размножаться или жить долго».

Агроном Константинос Анагностелис работает над исследовательским проектом MEIOSIS. В рамках него планируют измерить вес 50 тысяч бабочек, чтобы смоделировать уменьшение их размеров на ближайшие 100 лет.

[Константинос Анагностеллис, агроном]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«На фоне недавних лесных пожаров в Пентели и по всей Аттике я считаю, что мы столкнёмся с проблемами с популяциями бабочек. Это особенно скажется на стадии гусениц, которые в основном питаются растениями. Если эти растения сгорят, существует риск прямой гибели гусениц».

По его словам, из-за этого в Греции может не остаться взрослых бабочек для размножения, и эти насекомые постепенно мигрируют в другие страны.

Короткая ссылка на эту страницу: