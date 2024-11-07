Личинки мухи помогают кенийцам эффективно избавляться от пищевых отходов

В трущобах Мукуру в столице Кении часто бывают наводнения. Одна из причин – повсюду разбросанные отходы,..

В трущобах Мукуру в столице Кении часто бывают наводнения. Одна из причин – повсюду разбросанные отходы, в том числе органические. Они засоряют дренажную систему, не давая воде уходить в реки. Решить проблему помогает проект по утилизации отходов. Главную роль в нём отводят личинкам мухи, известной как чёрная львинка.

В Мукуру живёт 100 000 человек, и каждая семья ежемесячно выбрасывает 15 килограммов органических отходов. Участники проекта договорились с 2000 семей забирать у них отходы.

Собранную органику доставляют на своеобразную ферму. Здесь сортируют и раскладывают по ящикам. Туда же кладут личинок. Семьсот граммов этих существ за две недели перерабатывают десять килограммов отходов.

[Бернадетт Косгей, агроном]:

«Чёрная львинка может потреблять много отходов. Она ненасытная. Например, в этом блоке за месяц перерабатывается шесть тонн отходов». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Проект даёт возможность заработать местным жителям.

[Элизабет Ванги, участница проекта]:

«Этот проект нам очень помогает. Возможно, мы зарабатываем и не много, но можем удовлетворять основные потребности и содержать семьи».

Личинок используют две недели, потом собирают. Они идут на корм скоту как ценный источник белка. Оставшиеся после деятельности личинок экскременты превращаются в питательное удобрение. Его продают фермерам.

[Мозес Асвани, фермер]:

«На органические удобрения я трачу в три раза меньше, чем тратил в агромагазинах, покупая химические удобрения».

Кроме того, фермеры говорят, что урожай с таким удобрением увеличился в несколько раз.

Проект в Мукуру запустили в прошлом году. Каждый месяц предприятие перерабатывает 24 тонны органических отходов.

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