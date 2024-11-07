Куба снова осталась без света. Национальная электросеть вышла из строя из-за непогоды. На юго-запад страны обрушился..
Дата загрузки: 2024-11-07
Куба снова осталась без света. Национальная электросеть вышла из строя из-за непогоды. На юго-запад страны обрушился ураган «Рафаэль».
[Эльер Пила, метеоролог]:
«“Рафаэль” прошёл как ураган третьей категории со скоростью 185 километров в час».
Электроэнергию отключили примерно 10 миллионам человек, включая жителей столицы Гаваны.
[жительница Гаваны]:
«Мы остаёмся без электричества по всей стране примерно с 3 часов дня. Пользуемся фонариками. Слава богу, у нас есть газ, и мы готовим на газу. Но у многих людей нет такой возможности, и им приходится готовить на топливе. Надеюсь, электричество восстановят, когда закончится шторм».
Из-за краха энергосистемы Куба остаётся без света уже во второй раз менее чем за месяц. В прошлый раз жители карибского острова сидели без электричества несколько дней, и причиной стали задержки в поставках топлива – танкер, который вёз мазут, сел на мель.
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