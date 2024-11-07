Камала Харрис признала своё поражение и поздравила Трампа с победой

Камала Харрис официально признала своё поражение и пообещала содействовать передаче власти. На выступлении в Вашингтоне она..

Камала Харрис официально признала своё поражение и пообещала содействовать передаче власти. На выступлении в Вашингтоне она заявила, что позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой.

[Камала Харрис, кандидат на пост президента]:

«Мы должны принять результаты этих выборов. Ранее сегодня я говорила с избранным президентом Трампом и поздравила его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде с передачей власти. Мы займёмся мирной передачей власти».

Дональд Трамп вернул себе контроль над Белым домом, одержав убедительную победу в среду.

78-летний политик стал 47-м президентом США после непростой избирательной кампании и двух покушений на его жизнь.

Подсчёт голосов всё ещё продолжается. Сейчас Трамп заручился голосами 295 выборщиков. Для победы нужно было 270. У Харрис 226 голосов.

Тем временем, параллельно в США проходили выборы в Конгресс. По предварительным результатам уже известно, что республиканцы возвращают себе контроль над Сенатом. До этого большинство было у демократов за счёт голосов четырёх независимых сенаторов.

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Что касается нижней Палаты представителей, то пока победителя не объявили, но лидируют республиканцы. Ранее после выборов Трамп заявил, что, похоже, вернёт контроль над обеими палатами Конгресса.

Тем временем, мигранты в караване, который направляется к границе США, обеспокоены тем, что администрация Трампа может усилить охрану и ограничить возможности получения убежища.

[Эдвин Ортис, мигрант из Венесуэлы]:

«Мы хотели попасть в США, но теперь, когда победил Трамп, мы не знаем, что делать».

Караван, состоящий примерно из 3000 мигрантов, вышел из южной Мексики во вторник, что совпало с выборами.

Иммиграция стала важнейшим вопросом в предвыборной кампании в США. В целом громкая победа Дональда Трампа показала, насколько американцы разочарованы экономикой, безопасностью границ и общим курсом страны.

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