Слоны в Копенгагенском зоопарке поедают тыквы, оставшиеся после Хэллоуина

Хэллоуин закончился, а у слонов в Копенгагенском зоопарке праздник. Им привезли тыквы из парка «Тиволи». Для..

Хэллоуин закончился, а у слонов в Копенгагенском зоопарке праздник. Им привезли тыквы из парка «Тиволи». Для гигантских животных это и вкусное угощение, и возможность развлечься.

[Фредерик Экстрём Йенсен, смотритель зоопарка]:

«Сегодня люди пришли посмотреть, как слоны получают огромные тыквы из «Тиволи» в Копенгагене. Этой традиции уже девять лет. Каждый год нам привозят гигантские тыквы для слонов и некоторых других животных, чтобы они немного повеселились».

Хэллоуин приходит в «Тиволи» в начале октября. Садовники создают замысловатые композиции и украшают ими весь парк. Каждый год для этого используют 20 000 тыкв разного размера. Из них делают светильники Джека, а иногда и мифических персонажей с тыквенной головой. Также в «Тиволи» выставляют самую большую тыкву, выращенную в Дании.

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Праздник заканчивается 5 ноября. После этого все украшения убирают, а тыквы постепенно отвозят в Копенгагенский зоопарк.

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