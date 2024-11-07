Слоны в Копенгагенском зоопарке поедают тыквы, оставшиеся после Хэллоуина

Хэллоуин закончился, а у слонов в Копенгагенском зоопарке праздник. Им привезли тыквы из парка «Тиволи». Для..
Дата загрузки: 2024-11-07
Хэллоуин закончился, а у слонов в Копенгагенском зоопарке праздник. Им привезли тыквы из парка «Тиволи». Для гигантских животных это и вкусное угощение, и возможность развлечься.
[Фредерик Экстрём Йенсен, смотритель зоопарка]:
«Сегодня люди пришли посмотреть, как слоны получают огромные тыквы из «Тиволи» в Копенгагене. Этой традиции уже девять лет. Каждый год нам привозят гигантские тыквы для слонов и некоторых других животных, чтобы они немного повеселились».
Хэллоуин приходит в «Тиволи» в начале октября. Садовники создают замысловатые композиции и украшают ими весь парк. Каждый год для этого используют 20 000 тыкв разного размера. Из них делают светильники Джека, а иногда и мифических персонажей с тыквенной головой. Также в «Тиволи» выставляют самую большую тыкву, выращенную в Дании.
Праздник заканчивается 5 ноября. После этого все украшения убирают, а тыквы постепенно отвозят в Копенгагенский зоопарк.
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