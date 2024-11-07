Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его правительство запретит социальные сети для детей младше 16 лет...

Австралия запретит соцсети для детей младше 16 лет

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что его правительство запретит социальные сети для детей младше 16 лет.

Страна тестирует систему проверки возраста, чтобы заблокировать детям доступ к вредному контенту. Ожидается, что закон представят в этом году, и он вступит в силу через 12 месяцев после одобрения.

Албаниз подчеркнул, что соцсети пагубно влияют на психику детей, и нужно их максимально оградить. Он добавил, что никаких исключений для детей не будет, включая согласие родителей или существующие учётные записи.

Премьер отметил, что платформы социальных сетей должны будут доказать, что блокируют доступ несовершеннолетним.

[Энтони Албаниз, премьер-министр Австралии]:

«Доказывать то, что предпринимаются разумные шаги по блокировке доступа, должны будут социальные сети. Это не будет обязанностью родителей или детей. Никаких штрафов для пользователей не будет».

Министр связи Мишель Роуленд заявила, что правила будут применять ко всем крупным сайтам социальных сетей, включая видеоплатформы.

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Сегодня многие страны планируют ограничить для детей доступ к социальным сетям. Но политика Австралии, если её утвердят, станет самой строгой в мире.

Ранее Франция предложила запретить социальные сети для детей младше 15 лет, но допустила исключения на случай согласия родителей.

В США же требуется родительское согласие для детей младше 13 лет.

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