Забеги с пылающими бочками устроили в британском городке Оттери-Сент-Мэри. Экстремальное развлечение похоже на эстафету: сначала один..

Как в британском городке бегают с горящей бочкой, чтобы отметить Ночь Гая Фокса

Забеги с пылающими бочками устроили в британском городке Оттери-Сент-Мэри. Экстремальное развлечение похоже на эстафету: сначала один участник пробегает короткую дистанцию, потом другой забирает у него бочку и бежит обратно.

При этом забег делится на три этапа. Сначала с горящей бочкой бегают дети, затем женщины, а после мужчины. В каждой категории бочки разного веса. Участвовать могут только коренные жители городка или те, кто живёт здесь давно.

Некоторые приобщаются к такому развлечению с семи лет.

[Тео Фримен, участник забега]:

«В первый год я немного нервничал. Но в остальном я держусь молодцом». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я бегаю с бочкой с дёгтем с десяти лет. Так что теперь мне довольно легко. Но это самая маленькая бочка, поэтому я с нетерпением жду больших».

Участники забега уверяют, что всё безопасно.

[Джек Уиткомб, участник забега]:

«У нас бинты на руках. Четыре или пять слоёв. Надеваем пару капюшонов. Полотенце кладём на шею. Лицо для защиты мажем вазелином». [Сэм Уиткомб, участник забега]:

«Ничего страшного, поскольку всё под контролем. Прямо чувствуешь, что все знают, как это делать. Это выглядит опасно, но, на самом деле, это не так. Самое безопасное место – под бочкой».

Считается, что эта традиция зародилась в Оттери-Сент-Мэри в XVII веке. Её связывают с празднованием Ночи Гая Фокса, когда принято жечь костры, запускать фейерверки и поджигать чучело неудачливого заговорщика. Гай Фокс и его сообщники собирались 5 ноября 1605 года взорвать здание парламента, где должен был выступить с речью король Яков I. Однако заговор раскрыли, и монарх был спасён.

Жители Оттери-Сент-Мэри, видимо, решили отмечать праздник по-своему и бегать с горящей бочкой, а не поджигать чучело.

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