Баку известен как город, где соединились древний Восток и современный Запад. И скоро он примет 29-ю..

Баку готовится принимать COP29, а также тысячи иностранных туристов

Баку известен как город, где соединились древний Восток и современный Запад. И скоро он примет 29-ю климатическую конференцию, или COP29.

Ожидается, что на мероприятие приедут более 32 000 человек со всего мира. Также сюда прибудет множество иностранных туристов.

Столица Азербайджана расположилась на побережье Каспийского моря. Её центр – это Старый город, или Ичеришехер, который сохраняет элементы средневекового городского пейзажа. Узкие улочки, древние стены и архитектурные детали дают представление о прошлом.

[Сеид Тагиев, гид]:

«Мы предлагаем туристам фактическую информацию, основанную на исторических источниках. Никаких мифов или легенд, только проверенные факты».

Историки отмечают, что архитектурные памятники Баку создали под влиянием польских и итальянских архитекторов во время нефтяного бума начала XX века.

[Вафа Гулиева, историк]:

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«В то время появились миллионеры и нефтяные магнаты, которые заказывали здания в соответствии со своими вкусами и финансовыми возможностями».

«Пламенные башни» – это три высотных здания, напоминающие языки пламени. Они стали символами современного Баку и каждый вечер загораются светодиодными огнями.

[Вафа Гулиева, историк]:

«Мы называем Баку «Страной огня», которую представляют эти достопримечательности. Я считаю, что эти памятники создают единство и отражают общую идентичность Баку. Мы не можем представить Баку без Старого города или Пламенных башен».

Еще одно знаковое сооружение – Центр Гейдара Алиева, спроектированный архитектором Захой Хадид. Здесь проходят выставки и другие мероприятия.

Бакинский театр марионеток занимает особое место в культурной жизни столицы. Он находится в Старом городе, давая представление о музыке, традиционных костюмах, украшениях и танцах Азербайджана.

[Терлан Корчу, директор театра]:

«В первую очередь к нам приезжают туристы из стран Европы, Америки, России и Ближнего Востока. Спектакли нашего репертуара, пропитанные восточной атмосферой, безусловно, очень нравятся этим туристам».

Конференция СОР29 завершится 22 ноября.

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