Тестовый полёт шаров перед парадом Macys: шесть гигантских шаров

Гигантский Человек-паук парит в воздухе в Нью-Джерси. Он уже готов выстрелить своей паутиной. Но сегодня именно..

Гигантский Человек-паук парит в воздухе в Нью-Джерси. Он уже готов выстрелить своей паутиной. Но сегодня именно его скрепили верёвками.

Это один из многих анимационных персонажей, которые примут участие в параде Macy’s. Его ежегодно проводят в Нью-Йорке в честь Дня благодарения.

Здесь проходят тестовые полёты шести новых воздушных шаров с персонажами, которые присоединятся к 98-му мероприятию в конце месяца.

[Уилл Косс, продюсер парада Macy’s]:

«Мы создавали эти шары 8-12 месяцев. Сегодня появилась первая возможность их запустить. Посмотрите на них, посмотрите, как они реагируют на ветер в реальных условиях».

В числе персонажей – четыре, которые никогда раньше не появлялись на параде. Так, в небе дебютируют Габби и Пэнди Лапка из телесериала «Кукольный домик Габби». Также зрители впервые увидят щенка-пожарного Маршалла из мультсериала «Щенячий патруль».

Еще один новый персонаж – Необыкновенная Нура. Это песец, несущий эльфа. Дизайн этого шара разработали под вдохновением от северного сияния.

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В этом году также дебютирует новый шар, изображающий Минни Маус. Хотя её друг Микки впервые принял участие на параде ещё в 1934 году, она пролетит над улицами Нью-Йорка впервые.

[Уилл Косс, продюсер парада Macy’s]:

«В этом году мы очень рады представить единственную и неповторимую Минни Маус, культовую Минни Маус».

А человека-паука просто обновили. Теперь он более мускулистый, чем его предшественники.

Персонаж Гоку из аниме-вселенной «Жемчуг дракона» тоже немного видоизменился. В этот раз у него не синие, а чёрные волосы.

День благодарения отметят в США 28 ноября.

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