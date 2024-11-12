Столица Великобритании засияла праздничными огнями

300 000 светодиодных лампочек в одно мгновение освещают Риджент-стрит в самом центре лондонского Вест-Энда. На торжественное..
Дата загрузки: 2024-11-12
300 000 светодиодных лампочек в одно мгновение освещают Риджент-стрит в самом центре лондонского Вест-Энда.
На торжественное открытие рождественской иллюминации собрались тысячи зрителей.
Огни на Риджент-стрит зажигаются в 70-й раз. Это была первая улица, которая основала традицию в 1954 году.
[Ричард Эллвуд, директор по маркетингу Crown Estate]:
«Мы отмечаем 70-ю годовщину. За моим левым плечом можно увидеть прекрасных ангелов. Всего их 30. У нас 300 000 светодиодных лампочек. Так что, пожалуйста, приходите и наслаждайтесь шопингом, барами и ресторанами».
Рождественские огни важны для Риджент-стрит не только как праздничные декорации. Они помогают привлекать покупателей в то время, как жёсткую конкуренцию бутикам составляют интернет-магазины.
Пока эксперты отмечают, что торговля кипит.
[Ричард Эллвуд, директор по маркетингу Crown Estate]:
«Пока мы не видим, что интернет-шопинг замедляет продажи на Риджент-стрит. Компания New West End прогнозирует, что в праздничный период в Вест-Энде потратят 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Я думаю, люди хотят собираться вместе, ощущать тепло праздничного периода».
Главная изюминка Вест-Энда в этот период – это возможность сделать фотографии и селфи.
[прохожая]:
«Мы сняли ангелов с разных углов. Я думаю, это очень красиво, это идеально».
[прохожая]:
«Огни романтичны, они блестят и они прекрасны. Нет слов, чтобы это описать. Мне очень нравится».
Огни зажгли и на соседней Карнаби-стрит. Здесь установили яркие геометрические фигуры. Для них использовали 60 000 энергосберегающих светодиодов, которые запрограммированы на то, чтобы светиться и гаснуть в течение вечера.
А самая оживлённая торговая улица Лондона – Оксфорд-стрит – засияла мерцающими звёздами.
Праздничные огни будут зажигаться каждую ночь, как минимум, до 5 января.
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