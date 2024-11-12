«Змеиная школа» в Австралии учит правильно обращаться с пресмыкающимися

В этом необычном классе в австралийском городе Кэтрин главное – сохранять хладнокровие при виде змей. [Джонни..

В этом необычном классе в австралийском городе Кэтрин главное – сохранять хладнокровие при виде змей.

[Джонни Макгэннон, сотрудник Университета Чарльза Дарвина]:

«Люди думают, что, увидев змею, должны от неё убежать. Боятся, что она будет преследовать, пытаться укусить или съесть вас. На самом деле, змее вы совершенно не интересны».

Преподаватель из Университета Чарльза Дарвина Джонни Макгэннон раньше работал смотрителем в заповеднике. Теперь учит людей обращаться с ядовитыми змеями.

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[Джонни Макгэннон, сотрудник Университета Чарльза Дарвина]:

«Раньше это считали этаким ковбойским трюком. Люди вроде Стива Ирвина хватали рептилию за хвост и хорошенько ударяли. Это и весело, и здорово, но не нужно так вести себя со змеями».

Программу обучения по обращению с ядовитыми и неядовитыми пресмыкающимися запустил Университет Чарльза Дарвина. Это первый такой курс в Северной Территории и второй во всей стране.

Впрочем, уже появились критики этой инициативы. Ловцы змей считают, что подобные знания могут передавать только те, кто занимается отловом змей всю жизнь.

[Рекс Найндорф, сотрудник Центра рептилий в Алис-Спрингс]:

«Думаю, такой школы не должно быть. Для этого нет никаких оснований. Я, например, ловлю змей с 18 лет, так что накопил много знаний».

Однако Макгэннон объясняет, что в отличие от обычных ловцов змей у него есть аккредитация. К тому же школа с ними не конкурирует. Она предлагает услуги в тех районах, где ловцов змей нет.

В этом году обучение в «змеиной школе» прошли 30 человек. Это медсёстры, сотрудники зоопарков и военнослужащие.

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