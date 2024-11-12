Кого Дональд Трамп поставит на ключевые должности в правительстве

Избранный президент США Дональд Трамп предложил республиканке Элис Стефаник должность посла США в ООН. А должность государственного секретаря достанется сенатору Марко Рубио, который в прошлом выступал за сильную внешнюю политику для борьбы с геополитическими врагами Америки, включая Китай, Иран и Кубу.

Между тем, советником по национальной безопасности, скорее всего, станет Майк Уолтц. Он будет отвечать за информирование Трампа по ключевым вопросам и за координацию с различными агентствами.

Отставной армейский «зелёный берет» был ведущим критиком Китая и заявлял о необходимости быть готовыми к потенциальному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Вальц критиковал администрацию Байдена за то, что она не сделала больше для помощи Украине, но говорит, что теперь его взгляды изменились. Во время мероприятия в прошлом месяце он сказал, что необходимо пересмотреть цели США в этом конфликте.

Вальц также похвалил Трампа за то, что тот подтолкнул союзников по НАТО тратить больше на оборону, но в отличие от избранного президента не предлагал Вашингтону выйти из альянса.

Ответственным за границы страны станет Том Хоман – бывший исполняющий обязанности директора Иммиграционной и таможенной полиции. В посте в Truth Трамп написал, что, как «царь границы», Хоман будет курировать депортацию нелегальных иммигрантов.

Трамп также объявил, что назначит бывшего конгрессмена-республиканца Ли Зелдина главой Агентства по охране окружающей среды. Находясь в Конгрессе, Зелдин часто голосовал против законодательства по вопросам экологии, включая меры по предотвращению ценообразования нефтяными компаниями.

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В посте в соцсети Truth Трамп сказал, что Зелдин обеспечит справедливые и быстрые решения по дерегулированию, которые помогут высвободить мощь американского бизнеса, в то же время поддерживая самые высокие экологические стандарты.

Трамп, вероятно, попытается отменить многие правила, введённые Агентством по охране окружающей среды в отношении сжигания ископаемого топлива, включая одно, ограничивающее выбросы углерода электростанциями, и другое, сокращающее такие выбросы транспортными средствами. Трамп также рассматривает возможность сокращения либо отмены налоговых льгот для электромобилей.

Стоит отметить, что Республиканская партия Трампа будет контролировать обе палаты Конгресса. Она уже обеспечила себе большинство в Сенате, и, как прогнозируют, получит не менее 218 мест в Палате представителей.

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