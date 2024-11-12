Капская лилия вернулась в водно-болотные угодья Кейптауна

Капской водяной лилии не видели в водно-болотных угодьях Кейптауна с середины прошлого века. Теперь же она..

Капской водяной лилии не видели в водно-болотных угодьях Кейптауна с середины прошлого века. Теперь же она снова вернулась в свою естественную среду обитания.

Это случилось одновременно со знаменательным событием: в ЮАР прошло награждение престижной экологической премией Earthshot. Африканский континент впервые принимал это мероприятие.

[Алекс Лансдаун, глава Комитета по качеству воду]:

«Мы решили вернуть водяную лилию в это водно-болотное угодье в качестве символа охраны природы и премии Earthshot».

Алекс Лансдаун – председатель консультативного комитета мэра Кейптауна по качеству воды.

[Алекс Лансдаун, глава Комитета по качеству воду]:

«Мы поддерживаем действия в местных общинах и небольшие природоохранные проекты, многие из которых проводили в разных городах по всему миру».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Кейптаун входит в список городов с наибольшим биоразнообразием в мире. В нём произрастает множество уникальных растений, которые не встречаются больше нигде. При этом некоторые находятся под угрозой исчезновения.

[Алекс Лансдаун, глава Комитета по качеству воду]:

«В ближайшие годы мы вернём эту водяную лилию в другие водно-болотные угодья. Так люди, наши будущие поколения, смогут приходить и любоваться этой лилией, как делали их предки».

Премию Earthshot основал британский принц Уильям в 2020 году. Она стала глобальной платформой для поиска инновационных климатических и экологических решений. Каждый победитель получает миллион фунтов стерлингов на дальнейшую экологическую деятельность.

Впервые её вручили в 2021 году. Ожидается, что ежегодно её будут присуждать до 2030 года.

Короткая ссылка на эту страницу: