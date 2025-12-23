fb pixel
Телеканал NTD

В Мексике мастерство изготовления пиньят передают из поколения в поколение

В Мексике мастерство изготовления пиньят передают из поколения в поколение

Яркие красочные пиньяты заполняют мастерские в Мексике в преддверии Рождества. Семиконечные игрушки стали символом христианской веры,..

Дата загрузки: 2025-12-23

В Мексике мастерство изготовления пиньят передают из поколения в поколение

Яркие красочные пиньяты заполняют мастерские в Мексике в преддверии Рождества. Семиконечные игрушки стали символом христианской веры, которая пришла в Америку в XVI веке.

Мастерство по изготовлению пиньят передаётся из поколения в поколение. 12-летний Джейден продолжает традицию, начатую его бабушкой.

[Джейден Эрнандес Ортис, мастер по изготовлению пиньят]:
«Семиконечная пиньята символизирует семь смертных грехов. Когда её разбивают, падают конфеты. Раньше это были конфеты, а теперь фрукты. Это награда за победу над злом».

Жаклин Гарсия Гонсалес тоже увлекается изготовлением пиньят.

[Жаклин Гарсия Гонсалес, мастер по изготовлению пиньят]:
«Мы всегда стараемся вкладывать в каждую пиньяту любовь и заботу, чтобы люди это чувствовали. Если всё делать второпях, никакой любви не передаётся».

Разбивание пиньят – настоящий праздник для мексиканских детей. В нём участвуют и взрослые.

Пиньяты делают из папье-маше и цветной бумаги. На изготовление уходит одна-две недели. Разбивать пиньяты принято не только в Рождество, но и в другие праздники.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...