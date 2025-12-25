В Большом Египетском музее начали собирать вторую солнечную ладью фараона Хеопса

В Большом Египетском музее в Гизе начали сборку второй солнечной ладьи фараона Хеопса. При этом посетители..

В Большом Египетском музее в Гизе начали сборку второй солнечной ладьи фараона Хеопса. При этом посетители могут наблюдать за процессом реконструкции.

[Ахмед Гонейм, директор музея]:

«Ладья состоит из 1650 деталей. Дерево было в очень плохом состоянии, но его удалось восстановить при сотрудничестве с двумя японскими университетами».

Сборка ладьи займёт от трех до пяти лет.

[Шериф Фатхи, министр туризма и древностей Египта]:

«Сегодня вы стали свидетелями одного из самых важных проектов реставрации в XXI веке».

Солнечные ладьи обнаружили у подножия пирамиды Хеопса в 50-х годах прошлого века. Они были запечатаны в подземные камеры. Этим лодкам более 4500 лет.

Первое гребное судно, разобранное на 1200 деталей, извлекли и затем собрали. На это ушло десять лет. В 1971 году ладью поместили в специально созданный музей в виде ангара. Сейчас экспонат находится в Большом Египетском музее, который официально открылся в ноябре.

[Стела Гузман, туристка из Италии]:

«Это огромный музей. Я очень удивлена. Ладья тоже впечатляет. Удивительно видеть созданное в самые ранние времена».

Вторую ладью начали извлекать только в 2011 году. Она сохранилась намного хуже первой. Об этом узнали ещё в конце 80-х после исследования с помощью подземного радара.

Гребные суда отличаются друг от друга размерами и структурой.

