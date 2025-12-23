Грандиозное представление разворачивается в самой протяжённой пещере Словении. Постойнска-Яма каждый год в декабре превращается в сцену,..

Пещера в Словении превратилась в сцену для рождественского представления

Грандиозное представление разворачивается в самой протяжённой пещере Словении. Постойнска-Яма каждый год в декабре превращается в сцену, где певцы и актёры воссоздают историю рождения Иисуса Христа. Эта традиция зародилась 36 лет назад.

Спектакль создан так, чтобы подчеркнуть красоту знаменитой пещеры. В представлении участвуют 100 актёров.

[Марьян Батагель, организатор]:

«Всё это объединено в единое целое, которое оставит незабываемые впечатления в этот рождественский сезон благодаря 18 библейским сценам и поистине выдающимся артистам».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Все певцы и актёры – жители города Постойна.

[актриса]:

«Каждый должен хотя бы раз увидеть это, если ему нравится выступать, и пройти прослушивание. Мне очень нравится играть, я получаю большое удовольствие от выступлений».

Местные жители также сами создают сценические костюмы и декорации и продумывают все технические вопросы.

Система карстовых пещер Постойнска-Яма протянулась на 24 километра. Здесь есть электрическое освещение и железная дорога. Каждый год сюда приезжает миллион туристов.

Короткая ссылка на эту страницу: