fb pixel
Телеканал NTD

Пещера в Словении превратилась в сцену для рождественского представления

Пещера в Словении превратилась в сцену для рождественского представления

Грандиозное представление разворачивается в самой протяжённой пещере Словении. Постойнска-Яма каждый год в декабре превращается в сцену,..

Дата загрузки: 2025-12-23

Пещера в Словении превратилась в сцену для рождественского представления

Грандиозное представление разворачивается в самой протяжённой пещере Словении. Постойнска-Яма каждый год в декабре превращается в сцену, где певцы и актёры воссоздают историю рождения Иисуса Христа. Эта традиция зародилась 36 лет назад.

Спектакль создан так, чтобы подчеркнуть красоту знаменитой пещеры. В представлении участвуют 100 актёров.

[Марьян Батагель, организатор]:
«Всё это объединено в единое целое, которое оставит незабываемые впечатления в этот рождественский сезон благодаря 18 библейским сценам и поистине выдающимся артистам».

Все певцы и актёры – жители города Постойна.

[актриса]:
«Каждый должен хотя бы раз увидеть это, если ему нравится выступать, и пройти прослушивание. Мне очень нравится играть, я получаю большое удовольствие от выступлений».

Местные жители также сами создают сценические костюмы и декорации и продумывают все технические вопросы.

Система карстовых пещер Постойнска-Яма протянулась на 24 километра. Здесь есть электрическое освещение и железная дорога. Каждый год сюда приезжает миллион туристов.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...