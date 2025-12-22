На этих кадрах мужчина бросает дымовые гранаты на оживлённой улице в центре Тайбэя, столицы Тайваня. Затем..

Атака с ножом на Тайване: нападавший действовал один

На этих кадрах мужчина бросает дымовые гранаты на оживлённой улице в центре Тайбэя, столицы Тайваня. Затем он вбегает в торговый центр с большим ножом.

Внутри он убивает троих случайных посетителей и ранит ещё 11, после чего полиция начинает за ним погоню. В итоге он погибает в результате падения со здания.

Инцидент произошёл в субботу. Как сообщили правоохранители, нападавшим оказался 27-летний Чан Вэнь из северного города Таоюань. Он действовал в одиночку.

Работник местного ресторана быстрого питания рассказал, что видел.

[местный житель]:

«Все паниковали. Я сразу начал звать клиентов спрятаться внутри, чтобы их не увидели. Риск стать жертвой нападения выше, если нападавший тебя видит. Я почувствовал едкий запах дыма, как от дымовой шашки. И я услышал крики людей. И они ворвались внутрь с криками и запахом дыма».

Тайвань считается одним из самых безопасных мест в мире с низким уровнем преступности. Подобные нападения здесь – большая редкость. Местные жители шокированы.

[местный житель]:

«Сначала я подумал, что это террористическая атака. Честно говоря, я предположил, что это кто-то из-за границы, но оказалось, что это был тайванец».

Мотивы нападения пока не ясны. Впрочем, премьер-министр Тайваня сообщил, что подозреваемого разыскивали за уклонение от обязательной военной службы.

Мэр Тайбэя уже объявил об усилении полицейского присутствия по всему острову. А президент, посетивший некоторых пострадавших в больнице, заявил, что поручил властям расследовать биографию и мотивы подозреваемого.

