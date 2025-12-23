Тысячи албанцев вышли с протестом против социалистического правительства

Тысячи албанцев вышли на антиправительственный протест в Тиране. Они забросали «коктейлям Молотова» здание, где находится офис..

Тысячи албанцев вышли на антиправительственный протест в Тиране. Они забросали «коктейлям Молотова» здание, где находится офис премьер-министра Эди Рамы. Полиция следила за порядком, но не оттесняла протестующих.

Политическая напряжённость в Албании обострилась в последние недели после того, как прозвучали обвинения в коррупции в адрес вице-премьера Белинды Балуку. Наряду с несколькими чиновниками её подозревают в манипулировании государственными тендерами.

Выступая в парламенте в ноябре, Балуку назвала эти обвинения «клеветой». Она также заявила, что намерена сотрудничать с судебными органами.

На этой неделе специальная прокуратура, которая борется с коррупцией и организованной преступностью, обратилась к парламенту с просьбой снять с Балуку иммунитет и разрешить её арестовать. Пока вице-премьер остаётся на своей должности.

Балуку также возглавляет Министерство инфраструктуры, которое управляет проектами по строительству дорог, мостов и тоннелей стоимостью сотни миллионов евро.

Протестующие и оппозиция требуют полной отставки социалистического правительства Эди Рамы.

[протестующий]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Особенно возмутительно то, что премьер-министр защищает (Балуку) вместо того, чтобы отправить в отставку. <…> Речь идёт о предполагаемой краже десятков и даже сотен миллионов евро».

[протестующая]:

«Мы протестуем против правительства, которое стало самым коррумпированным в истории Албании. Оно безудержно ворует, что разоряет наш народ, и как раз поэтому люди покидают страну. Это правительство не заслуживает того, чтобы находиться у власти даже один день».

Оппозиционная Демократическая партия Албании обвиняет правящую Социалистическую партию в проведении нечестных выборов и подрыве демократии в стране.

Короткая ссылка на эту страницу: