Какие игрушки дарили детям на Рождество в разные эпохи

Во все времена дети ждали подарков на Рождество, и самые желанные – это, конечно, игрушки. Вот такими они были почти 100 лет назад. Поющая птичка или плачущая кукла вызывали неподдельный восторг. Игрушечная посуда позволяла побыть на месте родителей, а движущийся танк казался чудом.

Впрочем, любая двигающаяся игрушка, будь то танк, машинка или карусель, издавна пользовалась особой популярностью. Производители постоянно искали оригинальные способы захватить внимание детей и дать пищу их воображению.

Игрушечная корова, умеющая мычать, или рычащий тигр, способный даже прыгать, восхищали, а порой даже немного пугали.

На детские игры также всегда влияла окружающая обстановка. Мировые войны прошлого века породили такие игрушки, как солдаты в боевой амуниции и полевые медсёстры. Появились эскадрильи игрушечных истребителей и бомбардировщиков. Игрушечные танки, едущие по импровизированным ландшафтам, отражали бои, которые шли по всей Европе.

К 60-м годам индустрия игрушек стала стремительно развиваться. Детей предлагали развлекать куклами настолько реалистичными, что их можно было принять за настоящих младенцев. Они умели плакать, говорить и двигаться.

Также стали появляться интерактивные игрушки, и для них продавались декорации, чтобы приключения стали похожи на настоящие.

Позже детским вниманием завладели динозавры, а также супергерои из мультфильмов. И со временем некоторые игрушки стали популярны даже среди взрослых.

Но как бы ни менялась индустрия, многие дети по-прежнему любят классические игрушки, такие как медведи и куклы.

