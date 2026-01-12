На этих кадрах, опубликованных в воскресенье, сотни иранцев стоят у судебно-медицинского центра Кахризак в Тегеране. Здесь..

Тела лежат на улицах: протесты в Иране продолжаются

На этих кадрах, опубликованных в воскресенье, сотни иранцев стоят у судебно-медицинского центра Кахризак в Тегеране. Здесь среди десятков тел, лежащих на земле, они ищут своих родных, погибших в масштабных протестах в Иране.

Государственное телевидение также показало эти кадры. Согласно его заявлению, это жертвы инцидентов, связанных с вооружёнными террористами.

Тем временем власти Ирана заявили в воскресенье, что нанесут ответный удар по американским военным базам и Израилю, если Дональд Трамп выполнит свою угрозу атаковать Иран для защиты протестующих.

[Мохаммед Багер Калибаф, спикер иранского парламента]:

«Знайте, что в случае нападения на Иран, оккупированные территории (Израиль), а также американские военные базы в регионе станут нашими законными целями».

По данным американских правозащитных организаций, в ходе протестов погибло уже более 500 человек.

В субботу Трамп написал в социальных сетях: «Иран надеется на СВОБОДУ, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь!!!»

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре обсудили возможность удара США по Ирану.

В июне прошлого года Израиль и Иран вели 12-дневную войну, к которой США ненадолго присоединились, атаковав ключевые ядерные объекты.

Хотя Нетаньяху в воскресенье выразил поддержку иранским протестующим, Израиль на этот раз не выражал намерения вмешиваться.

Массовые протесты в Иране начались в конце декабря на фоне резкого ухудшения социально-экономической ситуации: обвала курса риала, высокой инфляции и роста цен на товары первой необходимости.

Изначально акции носили экономический характер, однако быстро переросли в политические. По данным правозащитных организаций и международных СМИ, демонстрации проходят по всей стране, включая Тегеран и десятки других городов и провинций.

Основные требования протестующих – стабилизация экономики и национальной валюты, снижение цен, борьба с коррупцией и неэффективным управлением. Часть участников также выступает с лозунгами за расширение свобод и политические изменения, в том числе уход клерикальных властей, которые стоят во главе Ирана со времён Исламской революции 1979 года.

