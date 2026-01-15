В Иране в ходе масштабных протестов погибло более 2000 человек. Такие данные приводит американская правозащитная организация..

Правозащитники: в Иране в ходе протестов погибло более 2000 человек

В Иране в ходе масштабных протестов погибло более 2000 человек. Такие данные приводит американская правозащитная организация HRANA. По её данным, среди погибших – 1850 протестующих, 135 лиц, связанных с правительством, девять человек младше 18 лет и девять гражданских лиц, не участвовавших в протестах.

По словам замдиректора организации Скайлар Томпсон, ещё около 800 случаев гибели сейчас проверяют. Также она отметила, что для подтверждения смертей HRANA опирается на давнюю сеть информаторов внутри страны, и что информация поступает несмотря на то, что иранские власти ввели почти полную информационную блокаду.

[Скайлар Томпсон, замдиректора HRANA]:

«В последние дни мы столкнулись с серьёзной проблемой – беспрецедентным отключением интернета. Это касается не только международной сети, но и всех внутренних каналов связи, включая мобильные и даже стационарные телефоны, что действительно нарушает и замедляет поток информации».

Иранцы Гиди и её друг Саид, живущие в Барселоне, уже пять дней пытаются дозвониться до родственников в Иране. Сами покинули страну 20 лет назад. Вместо гудков в трубках слышно сообщение голосового помощника, который спрашивает, кому они звонят.

[иранка]:

«Они поставили робота, который отвечает на все звонки. Это робот».

[иранец]:

«Чего нам ждать? Нам нужно говорить, что Трамп дьявол и империалист? Нет, и господин Трамп, и господин Педро Санчес (премьер-министр Испании), и любая другая страна должны помочь спасти людей. Иранцы мрут как мухи».

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал военными действиями в ответ на подавление протестов.

Во вторник он опубликовал заявление в своей соцсети Truth Social, в котором призвал иранских протестующих взять под контроль государственные институты и заявил, что «помощь уже в пути». Он также объявил об отмене встреч с иранскими официальными лицами и пригрозил ввести пошлины на товары из стран, торгующих с Ираном, включая Китай – крупнейшего торгового партнёра Тегерана.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за падения курса национальной валюты и переросли в более масштабные демонстрации и призывы к свержению власти.

